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مواعيد مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل، بإقامة 8 مباريات قوية بالجولة الثامنة عشر علي أن تختتم الجولة يوم الجمعة بمواجهتي برايتون ضد برينتفورد، وأرسنال ضد إيبسويتش تاون.

مواعيد مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي 

الخميس 26 ديسمبر 

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - 2:30 عصرًا

بورنموث ضد كريستال بالاس - 5:00 مساءً

نيوكاسل ضد أستون فيلا  - 5:00 مساءً

نوتينجهام ضد توتنهام هوتسبر - 5:00 مساءً

ساوثهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5:00 مساءً

تشيلسي ضد فولهام - 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 7:30 مساءً

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً

 

الجمعة 27 ديسمبر 

برايتون ضد برينتفورد -  9:30 مساءً

أرسنال ضد إيبسويتش تاون - 10:15 مساءً

ويتشارك ليفربول وآرسنال في رقم خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة السابعة عشر للموسم الجاري.

 

ويعد الثنائي ليفربول وآرسنال الأقوى دفاعًا في البريميرليج بعدما استقبلت شباكهما 16 هدفًا فقط حتى الآن ويليهما تشيلسي ونوتينغهام فورست بعدما استقبلت شباكهما 19 هدفًا.

وابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

1- ليفربول 39 نقطة
2- تشيلسي 35 نقطة
3- آرسنال 33 نقطة
4- نوتينجهام فورست 31 نقطة
5- بورنموث 28 نقطة
6- أستون فيلا 28 نقطة
7- مانشستر سيتي 27 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
9- فولهام 25 نقطة
10- برايتون 25 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة
12- برينتفورد 23 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 22 نقطة
14- وست هام يونايتد 20 نقطة
15- إيفرتون 16 نقطة
16- كريستال بالاس 16 نقطة
17- ليستر سيتي 14 نقطة
18- وولفرهامبتون 12 نقطة
19- إبسويتش تاون 12 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط

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