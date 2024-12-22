محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، إنفرد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ 17.

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة ليفربول ضد توتنهام، في الجولة السابعة عشر ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا بفارق هدفين عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17



1- محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

3- كول بالمر، تشيلسي، 11 هدفًا.

4- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 10 أهداف.

4- بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

4- كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

5- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

5- ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

5- ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 9 أهداف.

6- جيمس ماديسون، توتنهام، 8 أهداف.

وحقق أستون فيلا الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" في افتتاح الجولة الـ 17، وتغلب آرسنال على كريستال بالاس بخمسة أهداف لهدف، وحسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي وإيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" وتلقي مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة أمام بورنموث 3-0 فيما اختتم ليفربول الجولة بفوز تاريخي علي توتنهام 6-3 بملعب الأخير.

نتائج الجولة الـ 17 من الدوري الانجليزي الممتاز

أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي

وست هام يونايتد 1-1 برايتون

إيبسويتش تاون 0-4 نيوكاسل يونايتد

برينتفورد 0-2 نوتينغهام فورست

كريستال بالاس 1-5 أرسنال

إيفرتون 0-0 تشيلسي

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث

فولهام 0-0 ساوثهامبتون

ليستر سيتي 0-3 وولفرهامبتون

توتنهام 3-6 ليفربول

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