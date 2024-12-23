أرقام مميزة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة عشر

الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح تحقيق عدد من الأرقام المميزة بالبريميرليج.

ويعد ليفربول هو الأكثر تحقيقا للفوز في الدوري بواقع 12 مباراة، والأقل هزيمة بواقع مباراة واحدة خلال الموسم الجاري.

كما يمتلك الريدز رقم الأقوى دفاعا بعدما استقبلت شباكه 16 هدفا فقط، كما جمع ليفربول الأكثر نقاط خاصة أنه يحتل الصدارة برصيد 39 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.



ويعد نادي ليفربول ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي خلف توتنهام الأقوى بفارق هدفين فقط.

كما يعتبر ليفربول ثاني أقل الفرق تعادلا في البريميرليج بعدما تعادل في عدد ثلاث مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري حتى الآن.

وابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

نتائج الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي

وست هام يونايتد 1-1 برايتون

إيبسويتش تاون 0-4 نيوكاسل يونايتد

برينتفورد 0-2 نوتينغهام فورست

كريستال بالاس 1-5 آرسنال

إيفرتون 0-0 تشيلسي

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث

فولهام 0-0 ساوثهامبتون

ليستر سيتي 0-3 وولفرهامبتون

توتنهام 3-6 ليفربول

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