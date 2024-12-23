الدوري الإنجليزي، توتنهام يتفوق على ليفربول وتشيلسي برقم استثنائي بعد الجولة 17

الدوري الإنجليزي، يتفوق توتنهام على ليفربول وتشيلسي برقم استثنائي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة السابعة عشر.

ويتواجد توتنهام في صدارة أكثر أندية الدوري الإنجليزي إحرازًا للأهداف بواقع 39 هدفًا كأقوى خط خط هجوم ويليه ليفربول وتشيلسي ولكل منهما 37 هدفا.

ورغم احتلال توتنهام المركز الحادي عشر في البريميرليج إلا أنه يتفوق علي ثنائي المقدمة ليفربول وتشيلسي في الأقوى هجومًا بالدوري حتى الآن علمًا بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

وابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

نتائج الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي

وست هام يونايتد 1-1 برايتون

إيبسويتش تاون 0-4 نيوكاسل يونايتد

برينتفورد 0-2 نوتينغهام فورست

كريستال بالاس 1-5 أرسنال

إيفرتون 0-0 تشيلسي

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث

فولهام 0-0 ساوثهامبتون

ليستر سيتي 0-3 وولفرهامبتون

توتنهام 3-6 ليفربول

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