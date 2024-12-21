بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

كشفت تقارير إعلامية تركية أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد عبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت صحيفة "“HABERTURK”، أن أسماء الأسد تريد التحول إلى إنجلترا، باعتبارها حاملة الجنسية البريطانية، وذلك بدعم من والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكاتب محاماة كبير في إنجلترا، مستندة إلى إصابة أسماء بسرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.

محكمة روسية

وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد رفعت طلب طلاق إلى محكمة روسية للطلاق، إلى جانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو.

وأضافت الصحيفة: “سيتضح خلال الفترة المقبلة إذا كانت أسماء الأسد تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء في موسكو والبقاء عالقة".

وتابعت “لكن الحقيقة أن هذه المرأة، التي كانت ذات يوم السيدة الأولى في سوريا، تبدو مستعدة للعب كل أوراقها الرابحة من أجل حياة جديدة".

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