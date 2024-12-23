بعد اختفاء الآلاف قسريًا، الفنانة يارا صبري تكشف جريمة أسماء الأسد ضد أطفال سوريا (فيديو)

كشفت الفنانة السورية المعارضة، يارا صبري، التي عادت إلى سوريا بعد غياب 12 عامًا، بسبب معارضتها لنظام بشار الأسد، عن جريمة جديدة ارتكبتها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، بحق الأطفال السوريين.

يارا صبري تكشف جريمة أسماء الأسد لأطفال قرى الـ SOS

وذكرت يارا صبري في مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه بعد سقوط بشار الأسد تبين أن قرى الأطفال SOS، أنقذوا أرواحنا، التي كانت تشرف عليها أسماء الأسد، هي معتقلات لأطفال المساجين السياسيين والكثير منهم اختفى.

جريمة أسماء الأسد في قرى الـSOS، فيتو

وروت الفنانة السورية يارا صبري تفاصيل الجريمة الجديدة التي ارتكبتها أسماء الأسد بحق الأطفال السوريين، نزلاء قرى الـ SOS، التي كانت تشرف عليها زوجة بشار الأسد، فقالت: "إذا كان لديكم أى معلومة تواصلوا مع السيد حسان العباسي، وتأكدوا في حال طلبتوا أن تكون أسمائكم سرية، فأكيد لن تنأذوا، إذا كنتم متورطين أو غصب عنكم أرجوكم أحكوا".

مطالبة السوريين بالكشف عن معلومات عن أطفال SOS

وقالت يارا صبري: "هذا الملف مهم جدًا، كل الذين كانوا يعملون بقرى الـ SOS، ودور الرعاية الأخري التي كانت تابعة لأسماء الأسد، بشكل من الأشكال، والتي كانت تحت رعايتها تحديدًا، الرجاء تواصلوا مع حسان العباسي، أرجوكم نحن في مرحلة كتير حلوة أننا نفرح وننبسط مما حدث، لكن فيه غصه كبيرة بالحلق"

بعد سقوط نظام الأسد، تبين أن قرى الأطفال SOS التي كانت تشرف عليها أسماء الأسد هي معتقلات لأطفال المساجين السياسيين والكثير منهم اختفى. تفاصيل ترويها الفنانة يارا صبري #سوريا pic.twitter.com/nKUBC5epFl — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) December 22, 2024

وأضافت يارا صبري: موضوع المعتقلين السوريين لم نعمل عليه كما يجب، من قبل الحقوقيين والمنظمات، وهذا الموضوع مهم جدًا، أن ننقذ ما تبقى، يمكن الأطفال، الله لا يقدر، تم تصفيتهم، ولكن أيضًا يمكن أن يكونوا موجودين في مكان، والناس المتورطة في هذا الفعل يمكن تكون خائفة تحكي"

وقالت يارا صبري: "تتخيلوا كم الأطفال الذين يمكن أن يكونوا موجودين بدور الرعاية من عام 2011 وحتى هذه اللحظة".

3 آلاف طفل سوري مختفين قسريًا

وطالبت الفنانة السورية يارا صبري بالبحث عن الأطفال المختفين قسريًا من قرى الـ SOS فقالت: "أرجوكم يا جماعة تجاوبوا مع هذا الموضوع، خلينا نكون يد واحدة، حتى نتمكن من الوصول لعدد الأطفال، الذين كانوا موجودين في قرى الـ SOS، والذين لا نعرف عددهم، منذ أن تم فتح موضوع أطفال الدكتورة رانيا، يأتي إليّ وإلى السيد حسان رسائل من أسر تقول إن أطفالهم المعتقلين موجودين في دور رعاية ولديهم أدلة، وهناك نساء من المُفرج عنهم بمجرد اعتقالهم تم أخذ أطفالهم وتم وضعهم في دور الرعاية، وعندما خرجوا استلموهم من دور الرعاية، إذن الموضوع صحيح"

الفنانة السورية يارا صبري، فيتو

وتابعت يارا صبري "أرجوكم لازم يتم فتح هذا الملف، والذي يمكن أن يساعد لا يتأخر، وشكرًا"

الجدير بالذكر أن بعض المنظمات الحقوقية العاملة في سورية ذكرت في تقاريرها وخاصة في 30 أغسطس الماضي، وفي اليوم العالمي للاختفاء القسري، أن ما لا يقل عن 159 ألف و956 شخصًا من الذين اعتقلتهم أطراف النزاع في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 4362 طفلًا و10412 إمرأة، كانوا قيد الاختفاء القسري، وبعد سقوط نظام بشار الأسد لا يزال البحث جاري عن 3 آلاف طفل سوري في عداد المختفين قسريًا.





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