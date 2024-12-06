طرق بسيطة للتخلص من ترهل الجلد بعد فقدان الوزن

يمكن شد الجلد بعد فقدان الوزن من خلال تناول بعض العناصر الغذائية مثل الكولاجين، وأداء تدريبات المقاومة، أو الخضوع للإجراءات الطبية.

حيث إن فقدان الوزن لإدارة الوزن الزائد أو السمنة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض.

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن الكبير يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ترهل الجلد، وبالنسبة لبعض الناس، قد يؤدي هذا إلى الشعور بعدم الراحة التي قد تتداخل مع نوعية الحياة.

ما الذي يسبب ترهل الجلد بعد فقدان الوزن؟

الجلد هو أكبر عضو في الجسم، ويشكل حاجزًا وقائيًا ضد البيئة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

وتتكون الطبقة الداخلية من البشرة من البروتينات، بما في ذلك الكولاجين والإيلاستين، ويوفر الكولاجين، الذي يشكل 80٪ من بنية البشرة، الصلابة والقوة، ويوفر الإيلاستين المرونة ويساعد البشرة على البقاء مشدودة.

أثناء زيادة الوزن، يتمدد الجلد لإفساح المجال لزيادة النمو، الحمل هو أحد الأمثلة على هذا التوسع.

ويحدث تمدد الجلد أثناء الحمل على مدى بضعة أشهر، وينكمش الجلد المتمدد عادة في غضون عدة أشهر من الولادة.

على النقيض من ذلك، عندما يتم شد الجلد بشكل كبير ويبقى على هذا النحو لفترة طويلة من الزمن، تتلف ألياف الكولاجين والإيلاستين، ونتيجة لذلك تفقد بعض قدرتها على الانكماش.

وبالتالي، عندما يفقد الشخص الكثير من الوزن، قد يتدلى الجلد الزائد من الجسم، وبشكل عام، كلما زاد فقدان الوزن، كلما كان تأثير الجلد المترهل أكثر وضوحًا.

علاوة على ذلك، أفاد الباحثون أن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن يشكلون كمية أقل من الكولاجين الجديد، وتركيبته ليست قوية مثل الكولاجين في الجلد الشاب والصحي.

العوامل التي تؤثر على فقدان الجلد لمرونة

توجد العديد من العوامل التي تساهم في ترهل الجلد بعد فقدان الوزن:

طول الوقت: بشكل عام، كلما طالت فترة معاناة الشخص من زيادة الوزن أو السمنة، كلما كان جلده أكثر ترهلًا بعد فقدان الوزن بسبب فقدان الإيلاستين والكولاجين.

كمية الوزن المفقودة: عادةً ما يؤدي فقدان الوزن السريع لوزن الجسم الكبير إلى كمية أكبر من الجلد المترهل مقارنة بفقدان الوزن المعتدل.

العمر: يحتوي الجلد الأكبر سنًا على كولاجين أقل من الجلد الأصغر سنًا ويميل إلى أن يكون أكثر ترهلًا بعد فقدان الوزن.

الوراثة: قد تؤثر الجينات على كيفية استجابة البشرة لزيادة الوزن وفقدانه.

التعرض لأشعة الشمس: يقلل التعرض المزمن لأشعة الشمس من إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما قد يساهم في ترهل الجلد.

التدخين: يؤدي التدخين إلى انخفاض إنتاج الكولاجين وتلف الكولاجين الموجود، مما يؤدي إلى ترهل الجلد.

العلاجات الطبيعية لشد الجلد المترهل

قد تعمل العلاجات الطبيعية التالية على تحسين قوة الجلد ومرونته إلى حد ما لدى الأشخاص الذين فقدوا كميات صغيرة إلى متوسطة من الوزن.

أداء تمارين المقاومة

يعد الانخراط في تدريبات القوة المنتظمة أحد أكثر الطرق فعالية لبناء كتلة العضلات لدى كل من الشباب وكبار السن، من المهم ممارسة تدريبات القوة مرتين في الأسبوع.

تساعد زيادة كتلة العضلات في تحسين مظهر الجلد المترهل.

تناول الكولاجين

يشبه هيدروليزات الكولاجين الجيلاتين إلى حد كبير، وهو شكل معالج من الكولاجين الموجود في النسيج الضام للحيوانات.

على الرغم من أنه لم يتم اختباره على الأشخاص الذين يعانون من ترهل الجلد المرتبط بفقدان الوزن الكبير، تشير الدراسات إلى أن هيدروليزات الكولاجين قد يكون لها تأثير وقائي على كولاجين الجلد.

وأظهرت الأبحاث زيادة مرونة الجلد، جنبًا إلى جنب مع الملمس والترطيب، بشكل ملحوظ بعد 12 أسبوعًا من تناول مكمل الكولاجين السائل، ويحتوي المشروب أيضًا على فيتامينات C وE، بالإضافة إلى البيوتين والزنك.

المصدر الطبيعي للكولاجين هو مرق العظام، والذي يمكن أن يوفر أيضًا فوائد صحية أخرى.

تناول بعض العناصر الغذائية والبقاء رطبًا

بعض العناصر الغذائية مهمة لإنتاج الكولاجين ومكونات أخرى للبشرة الصحية:

البروتين: البروتين الكافي ضروري للبشرة الصحية، وتلعب الأحماض الأمينية البرولين والهيدروكسي برولين والجلايسين دورًا مباشرًا يلعب فيتامين سي دورًا في إنتاج الكولاجين.

فيتامين سي: فيتامين سي ضروري لتكون الكولاجين ويساعد أيضًا في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

أحماض أوميجا 3 الدهنية: قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية والمصادر النباتية، بما في ذلك الجوز والشيا والكتان، في زيادة مرونة الجلد ولها تأثيرات مضادة للشيخوخة.

الماء: قد يؤدي الحفاظ على ترطيب الجسم إلى تحسين مظهر البشرة وجدت أحد الدراسات أن النساء اللاتي زادن من تناولهن اليومي للمياه شهدن تحسنًا كبيرًا في ترطيب البشرة ووظيفتها.

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