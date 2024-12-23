مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يناقش المنظومة التعليمية بجلسته الـ 63

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 63، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بـ المنظومة التعليمية بالجامعة.

جامعة الأقصر تعلن مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه



وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

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