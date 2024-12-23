مياه الأقصر تدشن معرض مبادرة صحتنا فى بيئتنا (صور)

افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وحسين كامل منسق مبادرة صحتنا فى بيئتنا بمنظمة اليونسيف والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض منتجات طلاب المدارس ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا» بدعم من منظمة اليونسيف.

فعاليات مبادرة «صحتنا في بيئتنا» بالأقصر

شمل المعرض أهداف المبادرة من ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية والحفاظ على الصرف الصحي والتغيرات المناخية وتم تقديم فقرات من الطلبة تخص هذه الأهداف، وقدم طلاب المدارس عدد من إبتكارات تمثل وعيهم بقضايا مياه الشرب وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية، كما تم تكريم الطلبة الفائزين بالمبادرة من خلال أفضل أعمال تم تقديمها توضح تلك الرسائل وأهداف المبادرة.



وأثنى فى كلمته نائب محافظ الأقصر، على المبادرة وتعاون الجهات المختلفة لبناء الوطن ونشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والنظافة الشخصية وكافة أهداف المبادرة وشكر رئيس شركة مياه الأقصر، فى كلمته الحضور وأثنى على المبادرة وإقامة المعرض ونتاج مبادرة صحتنا في بيئتنا وذلك من خلال التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيسيف والتنسيق بين الشركة واليونيسيف وتنفيذ أنشطة برنامج المياه والإصحاح البيئي.



وأوضح مسئول ومنسق مبادرة صحتنا فى بيئتنا أن المبادرة مستمرة لتشمل العديد من مدارس الأقصر وستقوم بتكريم المدارس الفائزة التى تقدم أهداف المبادرة.

يذكر أن مبادرة صحتنا في بيئتنا، والتى استمرت طوال الثلاث أشهر الماضية، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم، وتضمنت عدة محاور للعمل عليها من خلال اختيار 150 مدرسة بمراكز الأقصر المختلفة.

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