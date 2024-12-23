محافظة الأقصر تعلن فتح باب سداد رسوم تقنين الأراضي حتى 2 يناير 2025

وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين حيث إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس 2 يناير 2025

سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017 ولم يتثنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.

فتح باب السداد للمواطنين لمنظومة التقنين في الأقصر

وتابع البيان الصحفي، على ان يقوم المواطنين باستلام اذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة ويعود المواطن بتسليم أصل ايصال البنك لمنظومة التقنين وصوره منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام اجراءات التقنين، مع العلم ان مواعيد العمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحًا حتى السادسة مساءً وكذلك الجمعة والسبت.

وأشار البيان إلى أن علما بأنه بعد تلك الفترة التي تنتهي يوم 2 يناير 2025، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذة الاراضى وادارجها ضمن الأراضى المستردة على المنظومة، مع إعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدءا من تاريخه.

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