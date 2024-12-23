في أول أيام عمله، السكرتير العام لمحافظة الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح (صور)

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، لقاء اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، في أول أيام عمله بالديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام السابق للمحافظة، ومديري الإدارات والمديريات، ومسؤولي المدن والجهات المعنية المختلفة.

«وزيري» السكرتير العام يصل الأقصر ويبدأ مهام عمله

وأوضح حسن محمد عبدالرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة 20 طلبا وشكوى تنوعت فيما بينها ما بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.



وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، أن الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم وتأتي على رأس أولويات عمل المحافظة والدولة بصفة عامة، مشددًا على ضرورة البت في مشكلات المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع القانون.



جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

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