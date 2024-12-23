سائق يُنهي حياة شاب في البحيرة

لقي شاب مصرعه على أيدي سائق بمدينة دمنهور إثر وقوع مشاجرة بينهما.

سائق ينهى حياة شاب فى البحيرة

كان مأمور قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنه مصرع أحدهما "محمد " 22 سنة، وذلك على إثر التعدي عليه بسلاح أبيض حيث تم طعنه بعدة طعنات نافذة، وفر هاربا.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "س. ال" سائق تاكسي، وذلك بسبب نشوب مشاجرة مع المجنى عليه، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.