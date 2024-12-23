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حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

إصابة 4 أشخاص فى
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم بأسوان 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك على طريق السماد شرق مدينة أسوان.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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