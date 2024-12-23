إقلاع 87 رحلة بالون طائر تقل 1900 سائح بسماء الأقصر

حقق البالون الطائر في الأقصر معدلا كبيرا بالموسم الشتوي الجديد، إذ حلقت 87 رحلة منطاد ساخن حملت على متنها 1900 سائح من حول العالم، وهبطت جميعها بسلام وأمان في الأماكن المحددة لها بالبر الغربي.



وتنفرد الأقصر بمجال البالون الطائر عن المحافظات السياحية الأخرى، نظرا لطبيعة جوها الملائم لإقامة نشاط المنطاد الساخن، كما تحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال، ويتطلب البالون الطائر التحليق في أجواء صافية وطقس مستقر على ارتفاع 1500 قدم في مدة زمنية قدرها 45 دقيقة.



كان قد زار وفد رفيع المستوى مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر أرسله وزير الطيران الدكتور سامح الحفني، ضم رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية والفريق المعاون، والمختصين من الشركة المصرية للمطارات، القطاع الهندسي، وفريق من السلامة الجوية للوقوف على تطوير مطار البالون بالأقصر للوقوف على إجراءات السلامة الجوية وإجراءات التشغيل ومتابعة التشغيل لحظة بلحظة في ضوء زيادة أعداد السائحين في الفترة المقبلة حتى تظهر مدينة الأقصر بمظهر لائق يليق بمدينة الحضارة الأقصر، لقضاء فترة أعياد الكريسماس بالأقصر.

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