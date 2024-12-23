الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقلاع 87 رحلة بالون طائر تقل 1900 سائح بسماء الأقصر

المنطاد
المنطاد

 حقق البالون الطائر في الأقصر معدلا كبيرا بالموسم الشتوي الجديد، إذ حلقت 87 رحلة منطاد ساخن حملت على متنها 1900 سائح من حول العالم، وهبطت جميعها بسلام وأمان في الأماكن المحددة لها بالبر الغربي.


وتنفرد الأقصر بمجال البالون الطائر عن المحافظات السياحية الأخرى، نظرا لطبيعة جوها الملائم لإقامة نشاط المنطاد الساخن، كما تحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال، ويتطلب البالون الطائر التحليق في أجواء صافية وطقس مستقر على ارتفاع 1500 قدم في مدة زمنية قدرها 45 دقيقة.


كان قد زار وفد رفيع المستوى مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر أرسله وزير الطيران الدكتور سامح الحفني، ضم رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية والفريق المعاون، والمختصين من الشركة المصرية للمطارات، القطاع الهندسي، وفريق من السلامة الجوية للوقوف على تطوير مطار البالون بالأقصر للوقوف على إجراءات السلامة الجوية وإجراءات التشغيل ومتابعة التشغيل لحظة بلحظة في ضوء زيادة أعداد السائحين في الفترة المقبلة حتى تظهر مدينة الأقصر  بمظهر لائق يليق بمدينة الحضارة الأقصر، لقضاء فترة أعياد الكريسماس  بالأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر البالون الطائر البالون الطائر بالأقصر مجال البالون الطائر رحلات البالون الطائر

مواد متعلقة

تفاصيل فعاليات ملتقى "ميركادو" للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر الثلاثاء

البالون الطائر في الأقصر يحلق فوق السائحين احتفالا بتعامد الشمس على معابد الكرنك (فيديو)

أقصر نهار وأطول ليل في السنة، تعامد الشمس على معابد الكرنك بـ الأقصر (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية