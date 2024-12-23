تطوير السوق الحضري، أبرز إنجازات مدينة الأقصر في 2024

إنجازات عدة شهدتها مدينة الأقصر خلال عام 2024، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين شملت انتهاء العديد من المشروعات وكذلك تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الشوارع والميادين.

رئيس مدينة الأقصر يكشف حصاد 2024

وفي هذا الصدد أوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه في ضوء تكليفات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، تم تنفيذ عدد المشاريع، منها تطوير السوق الحضري على مساحة 4320 م٢، عدد المحلات بعد التطوير 66 محلا، عدد البايكات بعد التطوير 28 بايكه، تم رفع 4 مجمعات دورات مياه، وتم رفع كافتيريا قديمة بالسوق، عمل مظلات وتخطيط جزء مساحته 650 م٢ بالسوق الحضري - تطوير أرضيات السوق بالكامل- عمل مجاري صرف مياه للأرضيات.

كما تم تغيير خط الصرف القديم المتهالك بخط صرف جديد طبقا للمواصفات، تغيير خط التغذية القديم، تدعيم وترميم المكاتب الإدارية والمسجد ورفع كفاءتهم وتنظيم معرض بمساحة 400 متر مربع وتغطيته بقماش مقاوم للقطع وأشعة الشمس.

وأشار إلى أنه تم ترميم ورفع كفاءة 3 مواقف الحنطور بمدينة الأقصر بإجمالي مساحة 1800 متر مربع، حيث تم رفع كفاءة الجمالونات بالكامل وعمل دهانات لقطاعات الحديد للجمالونات وتغطية المواقف بقماش مقاوم للقطع وأشعة الشمس.

أما بشأن إنجازات إدارة البيئة بمدينة الأقصر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، تم معاينة عدد 80 شكوى واردة من بوابة الشكاوي الحكومية -إدارة خدمة المواطنين بمدينة الأقصر بلاغات واردة من السادة رؤساء الأحياء بمدينة الأقصر، تم معاينة عدد 31 مشروعات طبية وغير طبية، وشركات نقل مخلفات، تم تحرير 120 محضر نظافة، تم تحرير 26 محضر بيئة.

وعن قطاع النظافة أوضح الدكتور علي الشرابي أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها مدينة الأقصر أهمية كبرى نظرًا لأثرها الكبير على صحة المواطن والبيئة، مشيرًا إلى أن مستوى النظافة بالمدينة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لرضاء المواطنين عن تلك الخدمة المهمة، حيث تم رفع 56776 طن قمامة و31697 طن أتربة وتراكمات للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للعامة.

وفي قطاع الطرق أعلن اللواء علي الشرابي عن تنفيذ أعمال رصف وانترلوك بمدينة الأقصر، حيث تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11,7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5,500 كم، شملت رصف شارع بجوار موقف الزناقطة وامتداده بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشارع من بنزينة عواد حتي الفرقة 15 بحي المطار بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع السوفوتيل من مدخل الشونة حتى حدود الزينية بحي شمال، ورصف شارع احمد عرابي بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شوارع منطقة الجميلي وتفرعاتها بحي جنوب بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع البغولة بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وشوارع منطقة البحاروة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وتنفيذ أعمال انترلوك داخل المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

وحول موقف الأقاليم أوضح رئيس مدينة الأقصر أن أعمال تطوير موقف الأقاليم ستتضمن 3 مراحل تشمل ما يلي المرحلة الأولى وهي تطوير الجزء الخاص بموقف السرفيس، وسيتم تدعيمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية متضمنًا دورات مياه جديدة متطورة ومكتب إداري وكافتيريا ومقاعد انتظار وتند لحماية المواطنين من أشعة الشمس وبوابات دخول وخروج إلكترونية، لافتا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى ستشغل مساحة 260 م طول × 18: 20 م عرض، مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بمحافظة الأقصر.

وتابع أن المرحلة الثانية وهي أعمال تطوير محال الورش و المرحلة الثالثة وهي تنفيذ عمل مقترح بإنشاء مكاتب وشركات نقل جماعي لخدمة المواطنين حتى يتم القضاء على التكدس المروري من قبل هذه الشركات بوسط المدينة.

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