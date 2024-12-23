تعرف علي رسالة علي ماهر لـ لاعبي المصري قبل مواجهة الأهلي بالدوري

طلب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من لاعبيه طي صفحة حرس الحدود قبل مواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد علي ماهر علي لاعبيه خلال اجتماعه معهم ببداية معسكره بالقاهرة، على ضرورة التركيز جيدا بمواجهة الأهلي لاسيما أنها تختلف عن أي مباراة أخري في صعوبتها، لاسيما ان الأحمر يلعب للمنافسة علي لقب الدوري.

وأكد ماهر للاعبيه ضرورة استعادة ثقة الفوز مرة أخرى وعدم تكرار أخطاء المباريات السابقة، مشددا علي استغلال أنصاف الفرص أمام فريق كبير مثل الأهلي.

مباراة الأهلي والمصري

واستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس الأحد تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساءً الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري ضد حرس الحدود

واكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موقف المصري في الدوري

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

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