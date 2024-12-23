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رياضة

المباريات التي سيغيب عنها ساكا مع آرسنال بسبب الإصابة

ساكا،فيتو
ساكا،فيتو

 كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال، سيفقد جهود نجمه بوكايو ساكا، بسبب تعرضه للإصابة، خلال مواجهة كريستال بالاس في البريميرليج، السبت المقبل. 

وبات فريق أرسنال في ورطة كبيرة بعد الكشف عن فترة غياب نجم الفريق، بوكايو ساكا، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي
المباريات التي سيغيب عنها بوكايو ساكا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" أن مدة غياب بوكايو ساكا قد تصل إلى 6 أسابيع، وبالتالي فإن اللاعب سيغيب عن المباريات التالية:

· آرسنال ضد إيبسويتش تاون – الجمعة 27 ديسمبر 2024 – الدوري الإنجليزي.

· برينتفورد ضد آرسنال – الأربعاء 1 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.

· برايتون ضد آرسنال – السبت 4 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.

· آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد – الأربعاء 8 يناير 2025 – كأس الكاراباو.

· آرسنال ضد مانشستر يونايتد – الأحد 12 يناير – كأس الاتحاد الإنجليزي.

· آرسنال ضد توتنهام – الأربعاء 15 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.

· آرسنال ضد أستون فيلا – السبت 18 يناير 2025 – الدوري الإنجليزي.


من المتوقع أن يكون بوكايو ساكا جاهزًا لمباراة آرسنال ضد دينامو زغرب في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا التي تقام على ملعب الإمارات يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

وفي حالة استمرار غياب ساكا  سيكون متاحًا في المباراة التالية أمام وولفرهامبتون بالجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 25 يناير 2025.

ويحتل ارسنال  المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة من 17 مباراة خلف الوصيف تشيلسي صاحب 35 نقطة بينما انفرد ليفربول بصدارة الترتيب برصيد 39 نقطة.

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