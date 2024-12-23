الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الشرقية

ضبط 10 أطنان مواد
ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بـمحافظة الشرقية، أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

تموين الشرقية يكثف الحملات التفتيشية والرقابية بفاقوس والزقازيق

مراجعة التراخيص والتأكد من وصول الدعم لمستحقية 

 وأوضح أن ذلك للتأكيد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واشعار التجار بهيبة الدولة وتطبيق القانةن على المخالفين.

 

إدارة تموين بلبيس

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان والأستاذ حمادة صالح والأستاذ محمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة  لإنتاج خبز ناقص الوزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز.

  

تحرير محاضر منها رقم 12094

 وباستكمال أعمال الحملة قامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر منها المحضر رقم ٢٤٠٩٤ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن حفظ مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع فيشار ذرة روسى المنشأ  مجهول المصدر.

تموين الشرقية تضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمنيا القمح

عدم وجود فواتير شراء

 وذلك لعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدره أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على ٥٠٠ شيكارة فيشار ذرة  و٢٠ كيلو جرام صافى وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها ١٠٠٠٠ كيلو جرام بما يعادل ١٠أطنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية مباحث التموين الرقابة التموينيه رؤساء المراكز والمدن جهاز حماية المستهلك الطب البيطري مديرية الصحه

مواد متعلقة

تموين الشرقية تضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمنيا القمح

تموين الشرقية يكثف الحملات التفتيشية والرقابية بفاقوس والزقازيق

تموين الشرقية يضبط 1228 لتر سولار مجهول المصدر

تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

البحوث الفلكية: 31 يناير غرة شهر شعبان

مدبولي يوجه بسرعة عرض حوافز ومزايا المنشآت السياحية على مجلس الوزراء

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية