ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بـمحافظة الشرقية، أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

مراجعة التراخيص والتأكد من وصول الدعم لمستحقية

وأوضح أن ذلك للتأكيد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واشعار التجار بهيبة الدولة وتطبيق القانةن على المخالفين.

إدارة تموين بلبيس

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان والأستاذ حمادة صالح والأستاذ محمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز.

تحرير محاضر منها رقم 12094

وباستكمال أعمال الحملة قامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر منها المحضر رقم ٢٤٠٩٤ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن حفظ مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع فيشار ذرة روسى المنشأ مجهول المصدر.

عدم وجود فواتير شراء

وذلك لعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدره أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على ٥٠٠ شيكارة فيشار ذرة و٢٠ كيلو جرام صافى وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها ١٠٠٠٠ كيلو جرام بما يعادل ١٠أطنان.

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