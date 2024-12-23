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شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

كلب، فيتو
كلب، فيتو

اشتكى راكب من معاملة غير طبيعية تلقاها من شركة Delta Air Lines الأمريكية، والتي خصصت له  مقعدًا أسوأ من الذي اشتراه في الأصل في الدرجة الأولى وأعطته السبت الماضي لـ كلب، وفقا لما كتب في موقع للتواصل.

وأثار الراكب بشكواه نقاشا حادا حول سياسات شركة الطيران ومعاملة عملائها.

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على التنازل عن مقعده بالدرجة الأولى لكلب

ووفقا للراكب الذي استخدم اسم @ben_bob للتعريف عن نفسه في موقع Reddit التواصلي، فقد تمت ترقيته في البداية إلى الدرجة الأولى قبل رحلته، مع ذلك، وبعد 15 دقيقة فقط، أبلغته الشركة أنه تم تخفيض رتبته إلى مقعد أسوأ من الذي كان يشغله في الأصل "ولما سأل الوكيل عما كان يحدث، أجابه: لقد تغير شيء ما، لقد تم تخفيض رتبتك للتو بسبب كلب مساعد" أي كلب مدرَّب على معاونة شخص ذي إعاقة".

وزاد انزعاج الراكب عندما صعد إلى الطائرة واكتشف أن كلبًا كبيرًا كان يشغل مقعده، برفقة راكب آخر يبدو أنه صاحبه، وقال: "رأيته على مقعدي في الدرجة الأولى، والآن أشعر بالغضب" مرفقا ما كتب بصورة للكلب، هي المنشورة رئيسية أعلاه.

 

وعندما حاول @ben_bob الحصول على توضيحات من موظفي الشركة، أبلغوه أنه قد يتم نقل الركاب لاستيعاب حيوان مساعد. "ولا يوجد شيء يمكننا القيام به" بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مضيفة عن شركة "دلتا إيرلاينز" أن أحجام الكلاب المساعدة "يجب أن تتناسب مع أقدام الراكب، وألا تتداخل مع الممرات أو تغزو مساحة الركاب الآخرين" مع ذلك، انتقد الراكب المتضرر القرار بشدة، وقال: "من المستحيل إنفاق هذا القدر من المال على كلب، كما فعلت أنا.. يا لها من مزحة".


وسريعًا جذبت القضية انتباه المسافرين الآخرين الذين انقسموا في آرائهم، فتعاطف بعضهم مع الراكب وانتقدوا تكرار ظهور الحيوانات المساعدة في المطارات والقطارات.

 وعلق راكب آخر وقال: “إن الأمر المتعلق باصطحاب الكلاب في كل مكان أصبح خارج نطاق السيطرة”، لكن آخرين دافعوا عن حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلق أحد موظفي الشركة بأن لديها التزامًا قانونيًّا بنقل الركاب لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة وحيواناتهم المساعدة.

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