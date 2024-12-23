3 نماذج مختلفة.. جدل بين أولياء الأمور بسبب امتحانات صفوف النقل.. التعليم: الأسئلة متوافقة في الوزن النسبي.. وأولياء الأمور: “إحنا في متاهة”

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد صدور قرار اعتماد 3 نماذج امتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية، بتنفيذ عدة إجراءات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل لجميع المراحل (من الثالث الابتدائي للثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي)، ومنها هو وضع (3) امتحانات مختلفة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي على مستوى الإدارة، وأن تكون اللجنة الامتحانية الواحدة يكون بداخلها (3) نماذج متوافقة في الوزن النسبي وطبقًا للمواصفات، ويتم التأكيد على الموجهين وواضعي الامتحانات بذلك.

3 نماذج امتحانية مختلفة لصفوف النقل

وهو فور تداول القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين أولياء الأمور عبر الجروبات سادت حالة من الاستياء والغضب بين الجميع بعد صدور لقرار اعتماد 3 نماذج في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.

غضب بين أولياء الأمور بسبب امتحانات صفوف النقل

وعلق أحد أولياء الأمور على القرار:"منتهى الظلم للولاد فيها إيه لما يبقى امتحان واحد لكن بترتيب مختلف إحنا خلال شهرين عانينا من اختلاف في مستوى الامتحانات ذنب طالب إيه إن يجيله امتحان أصعب من غيره".

وقالت ولى أمر أخرى:" للأسف إحنا عانينا منها من أول السنة والموضوع مش موضوع ٣ نماذج دول ٦ نماذج صباحي ومسائي، مين يقدر يظبط ٦ نماذج بنفس المقاييس السهولة والصعوبة، إن كان التقييمات نفسها مختلفة وهتلاقي تقييم مركز على أجزاء اكتر من التاني".

بينما قال ولي أمر:"إحنا فى متاهة مش عاوزة تخلص، والترم مش عايز يعدى، وتخبط قرارات كالعادة، وكل ده مش فى صالح الطلاب".

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

كما أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الالتزام بالآتي:

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًّا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.