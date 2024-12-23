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أخبار مصر

"أمهات مصر" ترصد شكاوى من جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات

امتحانات الترم الأول
امتحانات الترم الأول

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور: إن هناك شكاوى من أولياء الأمور بشأن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 في بعض المحافظات.

 جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اشتكوا من احتواء الجدول على امتحان مادتين يوميًّا دون وجود أيام فاصلة، مما يؤثر على استعداد الطلاب للامتحانات التالية، كما طالبوا بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية بأسبوع، وفقًا لما ذكروه.

مؤسس "أمهات مصر" شكاوي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة اعربوا عن استيائهم من تأخر صدور جداول امتحانات منتصف العام حتي الآن، مستنكرين هذا التأخير.

وأوضحت عبير، أنها تلقت شكاوى بشأن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة بني سويف، والذي يتضمن وضع ثلاث مواد في يوم واحد وذكرت مثالًا: "العلوم والدراسات والتكنولوجيا في يوم واحد، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا".

ومن جانبهم تفاعل العشرات من أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت إحدى أولياء الأمور: " جدول امتحانات ثانية ثانوي تاني يوم رياضة بحتة ورياضة تطبيقية، صعب جدًّا الطالب هيجيب تركيز منين، وكمان البحتة ساعتين بس ازاي ده".

وأضافت أخري: " ايوة الامتحانات من ٨ الصبح بصراحة صعب جدا الميعاد طول عمرنا متعودين انها ٩  الصبح والناس اللي ساكنه بعيد عن المدارس مع زحمة الطرق وقت الامتحان فيها مشكلة والبديل انها تنزل بدري جدا في البرد والشبورة لأطفال ياريت نراعي سنهم".

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة (صور)

وذكرت ولي أمر أخري: "جدول الإعدادية محافظة القاهرة سيئ جدًّا، إزاي مادة  الهندسة مع الانجليزى وياريت المواد خارج المجموع زي الكمبيوتر والدين نمتحنهم قبل المواد الأساسية بأسبوع علي الأقل.

وأشارت ولي أمر أخري: "جدول الشهادة الإعدادية بمحافظه القليوبية تقيل جدًّا ومفيش وقت للمراجعة كافي وضغط كبير على الطالب".

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