أخبار مصر اليوم، تكليفات رئاسية جديدة، مدبولى يتابع جهود توفر احتياطات السلع، إعلان جداول امتحانات القاهرة، والأرصاد تحذر من طقس يناير

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تكليفات رئاسية جديدة اليوم (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

تكليفات السيسي لوزيري الإنتاج الحربي والطيران ورئيسي الهيئة الهندسية ومصر للطيران

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

السيسي يتابع تحديث البنية التحتية للمطارات ومستوى الخدمات المقدمة للركاب

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور)

وجهت السيدة انتصار عامر قرينة رئيس الجمهورية الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري قائلة: كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات السلع والمنتجات المختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة (صور)

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

الحكومة: تحويل سيارات السولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك الوقود

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

الأرصاد تحذر من يناير: أبرد شهور العام

أكد الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن موسم فصل الشتاء والذى بدأ فلكيا أمس ويستمر لمدة ثلاثة شهور وهو موسم انخفاض درجات الحرارة.

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات لعام 2025 , حول موعد موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 للموظفين والطلاب وهي إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين (فيديو وصور)

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

إحلال وتجديد 1137 مسجدًا وفرش أكثر من 2400 آخرين في 2024

واصلت وزارة الأوقاف في خلال عام 2024م جهودها البارزة في مجال عمارة المساجد على مستوى الجمهورية، ما يؤكد التزام الوزارة بتعزيز دور المساجد كمراكز روحية وثقافية تخدم المجتمع.

السياحة تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي للفائزين غدًا

تعلن وزارة السياحة والآثار غدًا الأثنين نتيجة قرعة الحج السياحي، وذلك لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم.

الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"

نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

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