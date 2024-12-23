الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الإسكندرية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الدكتورعلى عبد المحسن
الدكتورعلى عبد المحسن رئيس جامعة الإسكندرية

 أكد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية خلال انعقاده اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بجميع كليات الجامعة استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية أفريقيا 50 بعد انضمام مصر إليها بقرار جمهوري

"مياه شطورة" في سوهاج تعلن ضعف المياه بالأدوار العليا بسبب أعمال صيانة

 حيث أكد الدكتور على عبد المحسن اتخاذ كل التدابير اللازمة وتجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، وإعلان جداول الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مع مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية، وأعلن عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى أو مشكلات والعمل على حلها بشكل فورى لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وفعال.

 

جامعة الإسكندرية تستعد لاستقبال ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول 

 كما وجه الدكتور على عبد المحسن وكلاء الكليات بمراعاة الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج وتقديم كافة التيسيرات لهم وتواجد أساتذة المواد ومرورهم على اللجان أثناء أداء الطلاب الاختبارات وذلك حتى يتسنى للطلاب إبداء ملاحظاتهم والتجاوب معها  لافتا إلى أهمية إحكام عملية الرقابة على الامتحانات لمنع حالات الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأشار الدكتور على عبد المحسن إلى توجه جامعة الإسكندرية لدعم التعاون بين الأكاديميا والصناعة وفقا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي التى تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف واتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة موجها السادة وكلاء الكليات بتعزيز سبل التعاون مع الشركاء الصناعيين لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور حسن عابدين والدكتور نيفين غريب والدكتورة دعاء الدرديرى بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم عمداء لكليات التربية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات متمنيًا لسيادتهم دوام النجاح والتوفيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور على عبد المحسن جامعه الإسكندرية الفصل الدراسي الاول وزارة التعليم العالى الدولة المصرية

مواد متعلقة

إزالة فورية لبناء مخالف بمركز الزينية في الأقصر (صور)

معلومات الوزراء يرصد قيمة التدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر

"مياه شطورة" في سوهاج تعلن ضعف المياه بالأدوار العليا بسبب أعمال صيانة

ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

خبير جيولوجيا يكشف تطورا جديدا في إثيوبيا اليوم يهدد بانفجار سد النهضة

الدولار يتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا بالبنوك لأول مرة

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

18 هدفا وأسيست.. أرقام محمد صلاح في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية