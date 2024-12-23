جامعة الإسكندرية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية خلال انعقاده اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بجميع كليات الجامعة استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

حيث أكد الدكتور على عبد المحسن اتخاذ كل التدابير اللازمة وتجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، وإعلان جداول الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مع مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية، وأعلن عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى أو مشكلات والعمل على حلها بشكل فورى لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وفعال.

جامعة الإسكندرية تستعد لاستقبال ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما وجه الدكتور على عبد المحسن وكلاء الكليات بمراعاة الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج وتقديم كافة التيسيرات لهم وتواجد أساتذة المواد ومرورهم على اللجان أثناء أداء الطلاب الاختبارات وذلك حتى يتسنى للطلاب إبداء ملاحظاتهم والتجاوب معها لافتا إلى أهمية إحكام عملية الرقابة على الامتحانات لمنع حالات الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأشار الدكتور على عبد المحسن إلى توجه جامعة الإسكندرية لدعم التعاون بين الأكاديميا والصناعة وفقا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي التى تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف واتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة موجها السادة وكلاء الكليات بتعزيز سبل التعاون مع الشركاء الصناعيين لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور حسن عابدين والدكتور نيفين غريب والدكتورة دعاء الدرديرى بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم عمداء لكليات التربية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات متمنيًا لسيادتهم دوام النجاح والتوفيق

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