"مياه شطورة" في سوهاج تعلن ضعف المياه بالأدوار العليا بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالادوار العليا بساحل طهطا بمركز طهطا بسوهاج وذلك يوم الاثنين من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 من نفس الشهر ولمدة 24 ساعة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج أنه يتم خلال تلك الفترة بأعمال الصيانة الدورية لمروق محطة مياه شطورة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز.

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