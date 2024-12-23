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الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية أفريقيا 50 بعد انضمام مصر إليها بقرار جمهوري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 تابع (أ)، الصادر في 19 ديسمبر 2024، استدراك لما نُشر في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم ٤ الصادر بتاريخ 27 /1 /2024، لقرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقما (474 و475) لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا (50) لتطوير وتمويل المشروعات" وانضمام مصر إلى الاتفاقية، دون نشر الاتفاقية ومرفق الاتفاقيتين المراد نشرهما. 


يذكر أن شركة أفريقيا 50 لتنمية المشروعات هى منظمة دولية برأس مال مصرح به قيمته 500 مليون دولار أمريكي، ومقرها الرئيسي في الدار البيضاء بالمغرب.

 

الإعفاءات المالية والتسهيلات التمويلية بشركة أفريقيا

وعن الإعفاءات المالية والتسهيلات التمويلية والامتيازات والتنازلات فهي كالتالي:
1- يمنح كل مساهم من الفئة " لأفريقيا 50 وضعًا لا يقل في الأفضلية عن وضع مؤسسة غير مقيمة وسوف تتمتع بجميع الإعفاءات المالية والتسهيلات التمويلية والامتيازات والتنازلات التي يمنحها حملة الأسهم من الفئة أ" للمنظمات والمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية.


2- دون الإخلال بمضمون أحكام المادة الثالثة والفقرة 1 من هذه المادة (الثامنة)، وذلك للأسباب المبينة بعد، يجوز لأفريقيا 50 بحرية ودون أي قيود، ولكن بالقدر اللازم لتنفيذ أغراضها والقيام بوظائفها، والمنصوص عليها في اتفاقية التأسيس:


(أ) القيام بجميع أنواع التمويل وتقديم كافة أنواع الخدمات المالية المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية؛
(ب) شراء وحيازة وبيع العملات الوطنية


(جـ) شراء وحيازة وبيع العملات القابلة للتحويل والأوراق المالية وسندات الصرف والأدوات القابلة للتداول وتحويل ذات القدر من أو إلى داخل أراضي أي مساهم من "الفئة ". 


(د) فتح وإمساك وإدارة الحسابات بالعملات الوطنية في أراضي حملة الأسهم من "الفئة أ".


(هـ) فتح وإمساك وإدارة الحسابات بالعملات القابلة للتحويل في أراضي حملة أسهم "الفئة " وخارجها.


(و) الاقتراض أو جمع الأموال بطريقة أخرى، وتقديم القروض بالعملات القابلة للتحويل، وفي هذا الصدد تقديم ضمانات من هذا القبيل أو رهونات أخري بالشكل الذي تحدده أفريقيا 50


(ز) استثمار الأموال التي لا حاجة لأفريقيا 50 لها في عملياتها التمويلية وذلك في الأغراض التي تحددها، وكذلك استثمار الأموال التي تحتفظ بها أفريقيا 50 لغرض معاشات التقاعد أو أغراض مشابهة في أي أوراق مالية قابلة للتداول.


(ح) ضمان الأوراق المالية التي استثمرت فيها أفريقيا 50 من أجل تسهيل بيعه.


(ط) شراء وبيع الأوراق المالية التي تصدرها أفريقيا 50 أو قامت بضمانها أو الاستثمار فيها؛ و
(ي) ممارسة أي صلاحيات أخرى تطرأ بشكل عارض على أعمالها، إذا كان ذلك ضروريا ومرغوبا فيه لتحقيق أغراضها.

 

التنازل عن الحصانات والامتيازات

ويكون التنازل عن الحصانات والامتيازات كالتالي:
تمنح الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لخدمة مصالح أفريقيا 50، ويجوز التنازل عنها بالقدر والشروط التي يحددها الرئيس التنفيذي في الحالات التي من وجهة نظره، لا يخل فيها هذا التنازل بمصالح أفريقيا 50 غير أنه يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة على هذا التنازل إذا كان الرئيس التنفيذي لا يملك سلطة إلزام أفريقيا 50 بالاتفاق الأساسي دون موافقة مجلس الإدارة. ويتمتع الرئيس التنفيذي بالحق في التنازل عن حصانة منحت لأي مسئول أو موظف أو مستشار أو خبير في أفريقيا 50، وذلك في الحالات التي في رأيه، قد تتسبب في إعاقة سير العدالة، وإنه يمكن التنازل عنها دون الإضرار بمصالح أفريقيا 50. وفي ظروف مماثلة وبنفس الشروط، يحق لمجلس الإدارة التنازل عن الحصانة الممنوحة لرئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي مدير في أفريقيا 50. 


ويجوز للمساهم من الفئة أ"، عند الاكتتاب في أسهمه بأفريقيا 50 الإعراب عن احتفاظه لنفسه، والسلطات السياسية الخاضع لها بالحق في فرض الضرائب على المرتبات والمكافآت التي تدفعها أفريقيا 50 لمواطني تلك الفئة ورعاياها والمقيمين فيها." 


 

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