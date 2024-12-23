حصاد التضامن الاجتماعي في الأقصر 2024، تسليم 821 مشروع للسيدات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر عن أهم الخدمات والانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2024 في إطار جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر المستمرة لتطوير خدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها في كافة قرى ومراكز المحافظة.

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في مجال النهوض بالمرأة، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي الدورة التدريبية بمشروع ابنتي الغالية لـ 200 فتاة بمدينة الغردقة في الفترة من 11 /7 /2024 وحتى يوم 27 /7 /2024 واستهدف الدورة التدريبية البناء النفسي والوجداني للبنات الكبريات لغرس القيم الحياتية واكتساب مهارات تمكنهن من تطورهن الشخصي والتعامل مع مشاكل مجتمعاتهن بنجاح ونشر مبادئ السلام والمحبة والتعاون في المجتمعات بالشراكة مع جمعيات أهلية مشهرة بالتضامن الاجتماعي.

في مجال الحد من الزيادة السكانية، وزارة التضامن الاجتماعي قررت إضافة 5 عيادات بمشروع 2 كفاية بمحافظة الأقصر تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومشروع 2 كفاية والذي يهدف للحد من الزيادة السكانية يعمل بمحافظة الأقصر منذ عام 2019 بـ 9 عيادات منتشرة على مستوى المحافظة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بالمجان بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

في مجال الأسرة والطفولة بناء على بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر باستلام 1 حضانة متكاملة بمدينة سطيح بمركز إسنا بجمعية مصر المحروسة بلدى وحضانة أخرى بقرية الديمقراط بمركز أرمنت بجمعية رسالة الخيرية.

في مجال الرعاية الاجتماعية تم تشكيل لجنة من وزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي لاستلام 69 وحدة سكنية من جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر لتسليمها لأبناء دور الرعاية بمحافظة الأقصر، وعلى الفور قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم 69 وحدة سكنية لأبناء دار إيواء الشمس المشرقة.

في مجال الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية يتم استلام 2 طن من اللحوم لتوزيعها بالوحدات الاجتماعية لعملاء تكافل وكرامة والأسر الأكثر احتياجًا شهريًّا.

وفي مجال تنمية الأسرة المصرية، تم تسليم 821 مشروع للسيدات المنتفعات من الدعم النقدى تكافل وكرامة باجمالى 821 سيدة بإجمالى 8 مليون و168 جنيها، منها مساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعى بالأقصر قروض لأسر تكافل وكرامة، وخلال الفترة من يناير 2024 وحتى أكتوبر 2024 بلغ عدد المستفيدين 821 مستفيدا بقيمة 8168000 جنيه.

وحول في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بدور فعال في المبادرة وذلك من خلال الفاعليات التي قامت بها وهى كالاتى، ماراثون لدور الرعاية بالأقصر بمشاركة أكثر من 70 ابن وابنه تابعين لدور الأيتام بمحافظة الأقصر، تم تنظيم ملتقى جمعيات إسنا لتفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نشر الوعى بمبادرة حياة جديدة بقرى ارمنت برعاية برنامج مودة، تنظيم ندوه تعريفيه لميسرات حضانة النيل والتى تضمنت احترام مشاعر الطفل وعدم مقارنته بأقرانه وأهمية التشجيع وتضمنت الندوة دور الميسرة كقدوة مثلها مثل الاب والام في المنزل ومراقبة الطفل لتصرفاتها مما يجعلها مدققة في كونها قدوة للأطفال داخل الحضانة وذلك تنفيذا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تم عمل ندوة تثقيفية عن (العلاقات وكيفية الوصول بها الى علاقات متوازنة وصحية) سواء بين اطراف الأسرة الواحد او داخل بيئة العمل وذلك تنفيذا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تم عمل الندوة التثقيفية عن حرب اكتوبر المجيدة وقام بتنظيم الندوة اتحاد شباب الأقصر كيان ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع جمعية مفتاح الحياة، تم القيام بعمل تدريب بادارة شئون المرأة عن الألف يوم وشمل الفئة المستهدفة من التدريب 10 رائدات و10 مستفيدات من مستفيدى منحة ألف يوم، وذلك في اليوم الأول وهى منحة تختص بتغذية الاطفال من سن صفر يوم الى 1000 يوم وتعطى لمستفيدي برنامج تكافل الذين لديهم أطفال فى الفئة العمرية المستهدفة وتصرف على هيئة دعم نقدي، أما اليوم الثاني للتدريب تضمن تدريب أخصائي شئون المرأة بالإدارات والمديرية.

وقامت مديرية التضامن بالتنسيق مع مؤسسة خير للناس للتنمية بتكريم 23 من أمهات أصحاب الهمم تزامنا مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة الريفية، فيما نظمت هيئة كوبتك أورفانز ومشروع ابنتى الغالية بجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون بمدينة إسنا إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية.

جرى استكمال تدريب الميسرات التابعات لبرنامج" لا أمية مع تكافل" والذين يبلغ عددهم 25 ميسرة والتي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر مع هيئة تعليم الكبار فرع الأقصر، تم اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع "مشروع تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي" (تمكين مستدام)، ويتناول المشروع تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي والممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة مصر الخير بمحافظات أسوان والأقصر وبني سويف والفيوم.

وبالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومؤسسة نايل بالاس الخيرية 2024 تم الإنجازات الآتية، حصول المؤسسة على شهادة تميز من مؤسسة مصر الخير لوصولها ضمن العشر جمعيات الأوائل والذين لهم أفضل الممارسات التنموية في مجال القضاء التام علي الجوع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال مسابقة جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام (الدورة الخامسه ) 2023.

وأقامت مؤسسة نايل بالاس الخيرية بالأقصر حفلها السنوي لتسليم الزي المدرسي لأطفال الحالات التي ترعاهم مؤسسة يوم 19 /9 /2024 وتم توزيع ( 150 شنطة مدارس -200 زي مدرسي – 15 ماكينة خياطه مشروع صغير -150 ادوات مدرسية، 350 عبوة حلاوة المولد النبوي الشريف )، تدريب جمباز وكاراتيه للاطفال من سن 5 سنوات الي سنه 12 بمقر المؤسسة بداية من شهر أكتوبر 202.

وعن تقرير عن وحدة ادارة المشروعات بمحافظة الأقصر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، اولا مشروع تعزيز المرونة المناخية المرحلة الاولى بمحافظة الأقصر يتم تنفيذ انشطة مشروع تعزيز المرونة المناخية فى محافظة الأقصر 8 قرى بمراكز الطود وإسنا والقنرة بالشراكة مع 8 جمعيات أهلية.

ثانيا: أنشطة الحشد المجتمعي يتمثل في حشد المجتمعات المحلية لتبني أفكار المشروعات التنموية من خلال عقد لقاءات مجتمعية وندوات تعريفية وجلسات توعية وزيارات منزلية، تهدف هذه الأنشطة إلى إكساب المجتمعات المعرفة والمعلومات المتعلقة بثقافة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، كما تسعى إلى رفع وعي الأفراد حول التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، مما يعزز قدرتهم على التكيف مع هذه التغيرات وتحقيق استدامة في الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع خروج السيدات والمشاركة الفعالة لهن في حضور الأنشطة المختلفة الخاصة بالحشد والتوعية، وذلك لتعزيز دور المرأة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمساهمة في نشر المعرفة والابتكار داخل المجتمع من خلال جلسات توعية ولقاءات مجتمعية والتدريبات الفنية لمنتفعى الإقراض (بط - نحل).

وعن نشاط توحيد الحيازات الزراعية، يهدف هذا النشاط إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة من خلال تطبيق مبادرة توحيد الحيازات الزراعية التي نجحت في التغلب على مشكلة تفتت الحيازات، مما ساعد على رفع إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة الزراعة، استخدام الانذار المناخى المبكر، تم إنشاء 8 مراكز معلوماتية لنشر تعليمات الانذار المناخى المبكر لعدد 8 جمعيات، تم تدريب 128 مزارع على استخدام تطبيق الانذار المناخى المبكر.

وعن نشاط تحسين كفاءة الرى، يهدف هذا النشاط إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية لدى صغار المزارعين، وتخفيض تكلفة الري ورفع كفاءتها. يُوصى بتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على أساليب الري الفعالة التي تساهم في توفير المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وفي مخرجات النشاط تم تطوير 9 مساقى، تم إنشاء 4 محطات طاقة شمسية، انشاء نموذج موز رى بالتنقيط مساحة 1 فدان بقرية العديسات قبلى و5 فدان قصب.

وحول نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيوانى منها القروض العينية، فالإقراض العينى بط بعدد 847 منتفعا، والاقراض العينى نحل بعدد 350 منتفعا، كما تم تطوير الوحدات البيطرية 2 وحدات بيطرية لخدمة قرى نطاق عمل المشروع بقريتى المريس والبعيرات، والتدريبات المنفذة، تدريب المستفيدات على الرعاية الامنة للبط، تدريب المستفيدين على رعاية المناحل، تدريب الجمعيات الاهلية الشريكة على انتاج العلف البديل، تدريب موظفين التضامن، تدريب المرشدين الزراعيين، تدريب الاطباء البيطريين.

وحول مشروع التغيرات المناخية المرحلة الثانية بمحافظة الأقصر، يتم تنفيذ انشطة مشروع التغيرات المناخية المرحلة الثانية فى محافظة الأقصر داخل 2 قرية هما الحليلة والقرايا بإسنا بالشراكة مع 2 جمعية اهلية.

وعن انشطة الحشد المجتمعى، حشد المجتمعات من خلال تنظيم لقاءات مجتمعية وندوات تعريفية وزيارات منزلية لنقل المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية التصدي لآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث تم تدريب موظفين التضامن، تدريب المرشدين الزراعين، تدريب نشر المتطوعين، تدريب الفني للجمعيات على انتاج العلف البديل، تدريب فنى للمزارعيين على إنتاج العلف البديل.

وعن مشروع تعزيز المرونة المناخية المرحلة الثانية بمحافظة الأقصر، يعمل فى قرى التعزيز المرونة المناخية المرحلة الاولى نشاط إنتاج العلف البديل (سيلاج)، إنشاء 19 كومة سيلاج وتدريب 19 من الذكور و237 على انتاج السيلاج وكيفية استخدامها فى تغذية الحيوانات

نشاط إنتاج السماد(الكمبوست)، إنشاء 17 وحدة تسميد( انتاج سماد الكمبوست) وتنفيذ ندوات زراعية عن انتاج واستخدام الكمبوست لـ 223 مزارع.

إنشاء وحدات انتاج الغاز الحيوى (البيوجاز)، انشاء 2 وحدة لانتاج الغاز الحيوى (غاز نظيف + سماد سائل)، وانشاء وحدات قولبة تم إنشاء وحدة انتاج اعلاف من المخلفات الزراعية بقرية المريس.

وعن مشروع بناء القدرة على الصمود الالمانى بمحافظة الأقصر يتم تنفيذ انشطة مشروع بناء القدرة على الصمود فى محافظة الأقصر داخل 3 قرى بمراكز الطود وأرمنت والزينية بالشراكة مع 3 جمعيات أهلية، أنشطة الحشد المجتمعي، حشد المجتمعات من خلال تنظيم لقاءات مجتمعية وندوات تعريفية وزيارات منزلية. من المهم تعزيز الوعي لدى الأفراد حول التغيرات المناخية وكيفية التصدي لآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، يجب تشجيع المجتمع على اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه التحديات من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وتطوير أساليب إنتاجية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال لقاءات مجتمعية ومسابقات ومسرحيات وتدريب ونشر المتطوعين.

نشاط توحيد الحيازات الزراعية

يهدف هذا النشاط إلى رفع إنتاجية وحدة المساحة من خلال تطبيق توليفة من المعاملات الزراعية ضمن مبادرة توحيد الحيازات الزراعية، يُوصى بتوسيع هذه المبادرة لتشمل المزيد من المزارعين، مما يساعد في التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية ورفع إنتاجية الفدان من خلال تحسين أساليب الزراعة وتطبيق تقنيات أكثر كفاءة، تم إنشاء عدد 3 مراكز معلوماتية لانذار المناخى المبكر، تم تدريب 112 مزارع على استخدام تطبيق الانذار المناخى المبكر.

اما مشروع كوكاكولا يتم تنفيذ أنشطة مشروع كوكاكولا داخل قرية المريس بالتعاون مع الجمعية الأهلية الشريكة "الأقصر للتنمية والتدريب"، يشمل المشروع نموذجًا متكاملًا لزراعة محصول القصب باستخدام تقنية الري بالتنقيط عن طريق الشتل، بالإضافة إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية التي تستخدم لتشغيل شبكة الري، يتضمن النموذج 53 فدانًا موزعة على 86 مزارعًا، تم إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل شبكة الري بشكل مستدام وفعال، مما يساعد في تقليل استهلاك المياه ورفع كفاءة الزراعة.

وعن انشطة جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر خلال عام 2024 منها إعادة تأهيل وإعمار عدد 20 منزلًا بقرية نجع العرب بحاجر المحاميد قبلى مركز أرمنت، توزيع عدد 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها بالتعاون مع التحالف الوطني في مبادرة فرحهم بشنطتهم، توزيع مساعدات مالية نقدية لعدد 500 أسرة من الأرامل والأيتام بإجمالي مبلغ 3300000 ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيهًا، توزيع عدد 700 شنطة مدرسية بمحتوياتها ضمن مبادرة عودة المدارس بالتعاون بين جمعية الأورمان والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وشركة موانئ دبي العالمية، عمل معرض ملابس بعدد 2000 قطعة ملابس مختلفة تم توزيعها بالمجان بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، توزيع عدد 10 آلاف بطانية ولحاف شتاء، توزيع عدد ( 30) طن لحوم أضاحي خلال شهر رمضان، توزيع عدد 9 آلاف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، ذبح وتوزيع عدد 55 عجل أضاحي خلال ايام عيد الأضحى المبارك 2024 تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي والطب البيطري والمحافظة ذبح وتوزيع حوالي 50 عجل من خلال الجمعيات بالقري علي مستوي المحافظة لخفيف اعباء المعيشة خلال فترة ارتفاع اسعار اللحوم.

في مجال الخدمات التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، تم تسليم عدد 1564 كارت خدمات متكاملة خلال الفترة من 1/1/2024 وحتى تاريخه وجارى ارسال مرحلة أخرى من الوزارة.

في مجال الخدمة العامة للمكلفين بمديرية التضامن الاجتماعى عدد المكلفين 2720 فردًا، عدد وحدات الخدمة 2492 فردًا، عدد الخريجين 1685 فردًا، عدد الحاصلين على شهادات الإعفاء 19 فرد.

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