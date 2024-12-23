تضامن الأقصر تنظم ندوات توعوية للأطفال والسيدات (صور)

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة الأقصر أن إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، نظمت ندوة توعوية للأطفال عن التحلي بالأخلاق الحميدة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ندوات توعية للمرأة والأطفال في الأقصر



حاضر خلال الندوة منال حليم واصف مدير إدارة الاسرة والطفولة، حيث تناولت الندوة التحلي بالسلوك القويم والمبادئ الاخلاقية الحميدة وكيفيه التعامل مع الأصدقاء دون تنمر او تكبر ونشر المحبة ومساعدة الآخرين وذلك من خلال مسرح العرائس والأغاني التي تهدف الى التعليم، كما تم بعد انتهاء اليوم توزيع الهدايا على الابناء الذين غمرتهم الفرحة باللقاء والهدايا.



كما نظمت إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ندوة خاصة للسيدات عن الوعي الأسرى ومناقشة كيفية الحفاظ على سلامة الأسرة من التفكك وتجنب ظاهرة الطلاق، كما تطرقت الندوة إلى مناقشة التفاهم بين الزوجين من خلال التعبير عن مشاعر الغضب بطريقة صحية وتجنب الاحتفاظ بها حتي لا تؤدى الي النتائج السلبية.

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