الإعدام لشاب والمؤبد لوالده وشقيقه في جريمة قتل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد على شخص ونجله، وبالإعدام لنجله الثاني، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، والبراءة لشقيقه الثالث، وذلك لاتهامهم بقتل شخص بعدة طعنات بجسده بأسلحة بيضاء سكاكين، لوجود خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات شبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهمين "ماجد س ب س" 24 سنة - عامل، و" ماركو س ب س" 19 سنة - عامل، و"امجد س ب س" 22 سنة - عامل، و"سمير ب س " 49 سنة - عامل، في القضية رقم 1117 لسنة 2024 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 61 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه صبحي سيد صبحي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف سابق بينهما.

وأوضح أمر الإحالة لـ جنايات شبرا الخيمة أنهم اعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وما أن أيقنوا تواجده حتى باغته المتهمين الأول والثاني ضربًا وطعنًا بأنحاء جسده حال تواجد المتهمين الثالث والرابع علي مسرح الواقعة، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأنهم أحرزوا أسلحة بيضاء "سكاكين " بغير مسوغ قانوني أو او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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