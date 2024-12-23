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مصرع شاب سقط من الدور الثالث في الدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه اثر سقوطه من الثالث فى مزرعة دواجن مكونة من 6 طوابق في كفر الشناوي شربين طريق بلقاس  بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة دواجن بشربين في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية بلاغًا يفيد بمصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة دواجن في شربين في الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين سقوط شخص من الدور الثالث في مزرعة دواجن مكونه من 6 طوابق في قرية كفر الشناوي شربين طريق بلقاس. 

 

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وبالفحص تبين ان مصرع شاب يدعى محمود رجب محمد حسين 35 سنة من بنى سويف جثة هامدة، وتم نقله لمستشفى شربين.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بلقاس بمحافظة الدقهلية تحت عجلات قطار دهسا تحت عجلات قطار محافظة الدقهلية مستشفي شربين

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