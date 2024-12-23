مصرع شاب سقط من الدور الثالث في الدقهلية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه اثر سقوطه من الثالث فى مزرعة دواجن مكونة من 6 طوابق في كفر الشناوي شربين طريق بلقاس بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة دواجن بشربين في الدقهلية

تلقت الأجهزة الامنية في الدقهلية بلاغًا يفيد بمصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة دواجن في شربين في الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين سقوط شخص من الدور الثالث في مزرعة دواجن مكونه من 6 طوابق في قرية كفر الشناوي شربين طريق بلقاس.

مصرع ثلاثيني سقط من الدور الثالث

وبالفحص تبين ان مصرع شاب يدعى محمود رجب محمد حسين 35 سنة من بنى سويف جثة هامدة، وتم نقله لمستشفى شربين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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