الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار في طنطا

مصرع شاب تحت عجلات
مصرع شاب تحت عجلات قطار طنطا بالقرب من مزلقان دفره

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه للدهس تحت عجلات قطار طنطا بالقرب من مزلقان دفرة.

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بلاغ للأجهزة الأمنية بمصرع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع شاب يدعي أحمد جمال فاروق 21 عاما أسفل عجلات قطار طنطا.

 

فوجئ بمرور القطار

علي الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، وتبين أن الشاب كان في طريقه إلى أحد الأماكن المجاورة عندما فوجئ بمرور القطار، ولم يتمكن من الابتعاد في الوقت المناسب ليصطدم بقطار طنطا ويُسحب تحت عجلاته.

وتم رفع الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

 

مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق "بسيون -طنطا"

 

لقي شاب من مدينة بسيون بمحافظة الغربية مصرعه منذ قليل في حادث مروري على طريق بسيون -طنطا وتحديدًا أمام مدرسة برما الصناعية.

 

مصرع شاب اصطدمت سيارته بأخرى

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بوقوع حادث أمام مدرسة برما وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن السيارة التي كان يقودها الشاب ويدعى "مصطفى ماهر صحصاح" اصطدمت بسيارة أخرى مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة توفي على إثرها في مكان الحادث.

فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة كما تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى بسيون المركزي في حين تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه.

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