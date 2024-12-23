الحبس 6 أشهر لعاطلين في حيازة حشيش بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس 6 أشهر لعاطلين بتهمة الاتجار بالحشيش المخدر في منطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد بحيازة شخصين المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 500حرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمول.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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