ساكا يقود أرسنال أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال وكريستال بالاس، قد تقابلا يوم الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز الجانرز 3-2.

تشكيل أرسنال

رايا - تيمبر - ساليبا - جابرييل - سكيلي - بارتي - أوديجارد - هافيرتز - مارتينيلي - ساكا - جيسوس.

تشكيل كريستال بالاس

هندرسون - كلاين - ريتشاردز - لكرواكس - جويهي - ميتشيل - ليرما - هيوز - كامادا - سار - ماتيتا.

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويخسر من أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

وأحرز هدف أستون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفًا شرفيًا للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

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