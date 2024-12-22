أرتيتا في ورطة، الكشف عن حجم إصابة نجم آرسنال

تعرض بوكايو ساكا جناح آرسنال لإصابة خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة ساكا

وأصيب نجم آرسنال في أوتار الركبة في الدقيقة 23 من مباراة "الفريقين حيث شوهد ساكا يمشي على عكازاين بعد خروجه مصابًا من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

وقالت صحيفة talkSPORT: إن الدولي الإنجليزي بدا متأثرًا وهو يسير نحو النفق، ووصفت اللاعب بأنه "منزعج".

وتابعت أن مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا عبر عن قلقه بشأن إصابة ساكا.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن مباراة إيبسويتش في 27 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.