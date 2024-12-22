الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

أرتيتا في ورطة، الكشف عن حجم إصابة نجم آرسنال

آرسنال
آرسنال

تعرض بوكايو ساكا جناح آرسنال لإصابة خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة ساكا 

وأصيب نجم آرسنال  في أوتار الركبة في الدقيقة 23 من مباراة "الفريقين حيث شوهد ساكا يمشي على عكازاين بعد خروجه مصابًا من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

وقالت صحيفة talkSPORT: إن الدولي الإنجليزي بدا متأثرًا وهو يسير نحو النفق، ووصفت اللاعب بأنه "منزعج".

وتابعت أن مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا عبر عن قلقه بشأن إصابة ساكا.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن مباراة إيبسويتش في 27 ديسمبر.

 

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الإسباني ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي الممتاز بوكايو ساكا مدرب آرسنال لدوري الإنجليزي الممتاز

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