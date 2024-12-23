محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، وذلك بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه ليكون معرض دائم ضمن المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار خطة الدولة برفع العبء عن كاهل المواطنين.



مدة المعرض

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض مجهز بـ ٦٩ باكية ويشارك فيه ٢٦ عارضا وشركة بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه اللحوم والدواجن التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ومن المقرر أن يستمر طوال اليوم لمدة أسبوعين لخدمة أهالي حي جنوب الجيزة.



إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا بأن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.



ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



كما حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على التحاور مع عدد من المواطنين للتأكد من مدى رضاهم عن أسعار المعروضات من السلع والمنتجات الغذائية.

ومن جانبهم أعرب المواطنون عن رضاهم على السلع الموجودة والأسعار المعلنة والذي شهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لتلبية احتياجتهم اليومية من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.



رافق المحافظ خلال الافتتاح السادة هند عبدالحليم نائبة المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.