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أخبار مصر

إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور)

إصلاح ماسورة المياه
إصلاح ماسورة المياه
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أكدت محافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من إصلاح عطل مفاجئ بماسورة المياه بشارع على سلامة الرئيسي بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

حدوث هبوط أرضي أدى إلى كسر الماسورة

وأوضحت محافظة الجيزة أن العطل قد نتج عن حدوث هبوط أرضي أدى إلى كسر الماسورة، مما تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

وعلى الفور، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتوجيه معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، وقد نجحت الفرق الفنية في إتمام أعمال الإصلاح بنجاح، لتعود المياه إلى منازل المواطنين مجددًا.

وأكد محافظ الجيزة اهتمامه الكبير بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل حل أي مشكلات تواجههم.

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