الجيزة تواصل تطوير الطرق في قرى بهرمس ذات الكوم (صور)

تشهد قرية بهرمس ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر أعمالًا مكثفة لرفع كفاءة الطريق الرئيسي، في إطار جهود محافظة الجيزة المتواصلة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس مركز منشأة القناطر بمتابعة سير العمل في المشروع والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذه.

إزالة الطبقة القديمة من الطريق

وأكدت مصادر مطلعة أن أعمال إزالة الطبقة القديمة من الطريق قد بدأت بالفعل، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير الشاملة للطريق، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل حياة المواطنين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية التي تنفذها المحافظة لتطوير الطرق في القرى والمدن، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.