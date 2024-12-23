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أخبار مصر

الجيزة تواصل تطوير الطرق في قرى بهرمس ذات الكوم (صور)

تطوير الطرق في قرى
تطوير الطرق في قرى بهرمس، فيتو
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تشهد قرية بهرمس ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر أعمالًا مكثفة لرفع كفاءة الطريق الرئيسي، في إطار جهود محافظة الجيزة المتواصلة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس مركز منشأة القناطر بمتابعة سير العمل في المشروع والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذه.

إزالة الطبقة القديمة من الطريق 

وأكدت مصادر مطلعة أن أعمال إزالة الطبقة القديمة من الطريق قد بدأت بالفعل، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير الشاملة للطريق، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل حياة المواطنين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية التي تنفذها المحافظة لتطوير الطرق في القرى والمدن، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

 

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