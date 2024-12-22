الأحد 22 ديسمبر 2024
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التحقيق مع مدير مدرسة بالجيزة لانصراف الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
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قاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سعيد عطية، جولة ميدانية شاملة في إدارتي الوراق وشمال الجيزة للتأكد من سير العملية التعليمية. 

إحالة مدير مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقًا) بشمال الجيزة للتحقيق

وأصدر مدير تعليم الجيزة خلال جولته التفقدية قرارًا بإحالة مدير مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقًا) بشمال الجيزة إلى الشؤون القانونية واستبعاده لانصراف الطلاب قبل انتهاء الميعاد المحدد لليوم الدراسي.


وأكد سعيد عطية أن العملية التعليمية لا تتحقق بالكتب فقط، بل تحتاج إلى بيئة تعليمية نظيفة ومنضبطة تدعم الطالب نفسيًّا وأكاديميًّا، ووجه بتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية في جميع المدارس لضمان تحسين مستوى الطلاب الضعاف.

 

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة اليومية وتوثيق أعمال الصيانة، مع التأكيد على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم لضمان انتظام الحضور.

واختتم مدير تعليم الجيزة بأن الزيارات الميدانية ليست مجرد شكل أو جولات تقليدية، بل هي مرآة حقيقية تُظهر لنا الواقع كما هو، دون مجاملات أو تسويف، قائلا: "نحن لا نكتفي برصد السلبيات، بل نواجهها بحلول عملية وقرارات حاسمة على الأرض، لأن مستقبل أبنائنا هو المقياس الوحيد الذي نعمل من أجله. وسنبقى دائمًا في الميدان، نتابع ونُقيم، لنضمن أن مدارسنا هي الحاضنة الآمنة والمميزة التي تستحقها أجيالنا القادمة". 

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