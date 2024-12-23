الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في هجوم برشلونة، رفض الحصول على الإجازة الخاصة بأعياد رأس السنة. 

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد طلب أنسو فاتي، من الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك، إجراء التدريبات في النادي، أثناء فترة إجازة  الكريسماس.

ووضع نادي برشلونة، مجموعة من الإخصائيين الفيزيائيين والمعدين البدنيين والأطباء تحت تصرف فاتي، خلال الفترة من 23 وحتى 28 ديسمبر الجاري، حتى يعود اللاعبون إلى التدريبات، يوم 29 من نفس الشهر.


ولقى طلب أنسو، استحسان فليك والمدير الرياضي ديكو، حيث يعكس ذلك التزام اللاعب، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به.

وبدأ فاتي، الموسم، وهو يتمتع بثقة المدرب والإدارة، بعد إعارته غير المثمرة إلى برايتون في الموسم الماضي.

وتعرض فاتي لإصابة في يوليو الماضي، بكعب القدم، مما أعاق بدايته الجيدة في فترة الإعداد، ومنعه من الانضمام لجولة الولايات المتحدة، وبعد تعافيه ومشاركته لبضع دقائق كبديل، تعرض مرة أخرى في منتصف نوفمبر لإصابة عضلية.

فاتي يغيب عن مباراة أتلتيكو مدريد

وحصل فاتي على التصريح الطبي، يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يشارك أمام أتلتيكو مدريد، نظرًا للتعقيد الذي شهدته نهاية المباراة، ونقص جاهزيته البدنية، ولهذا السبب، طلب التدريب لعدة أيام خلال عطلة الكريسماس، تحضيرًا لمباراتي كأس الملك ضد باربسترو (4 يناير)، والسوبر الإسباني (8 يناير).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة أنسو فاتي فليك هانز فليك نادي برشلونة الكريسماس

مواد متعلقة

ريال مدريد يفوز على إشبيلية 2/4 وينتزع وصافة الليجا من برشلونة

حقيقة إقالة مدرب برشلونة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد

غياب فاتي عن قائمة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

ديكو: فاتي تنتظره مسيرة كبيرة في برشلونة وإعارة روكي فرصة جيدة
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية