الجمعة 13 سبتمبر 2024
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رياضة

ديكو: فاتي تنتظره مسيرة كبيرة في برشلونة وإعارة روكي فرصة جيدة

أنسو فاتي
أنسو فاتي

يرى ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة أن أنسو فاتي تنتظره مسيرة كبيرة من النجاح  في النادي الكتالوني.

وقال ديكو في مؤتمر صحفي أقيم بالبرتغال: "أنسو فاتي لاعبنا. نحن سعداء بعودته. لقد عانى كثيرا من الإصابات في السنوات الأخيرة".

وعاد فاتي إلى صفوف برشلونة بعدما قضى الموسم المنصرم معارا إلى برايتون.

وأضاف "فاتي يبلغ من العمر 21 عاما فقط وأمامه مسيرة كاملة. لديه فرصة جيدة لأن يصبح أنسو الذي نريده. الجميع يعلم من هو فاتي. لقد رأيناه متألقا في برشلونة ولهذا السبب نحن سعداء بوجوده في الفريق".

وعن إعارة فيتور روكي، أوضح "إنها إعارة جيدة. إنه لاعب مر بستة أشهر صعبة للغاية. الأمر ليس سهلا".

وواصل: "إنه مثل جميع اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى ناٍد كبير على غرار برشلونة. كانت الفكرة دائما هي منحه دقائق وفرصة بيتيس جيدة جدا له".

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