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رياضة

حقيقة إقالة مدرب برشلونة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد

برشلونة
برشلونة

دخل خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في حالة غضب، عقب الخسارة أمس، في الليجا، من أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2.

حقيقة إقالة مدرب برشلونة 

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تثير سلسلة نتائج برشلونة الحالية، القلق، بعد أن أنهى الفريق الكتالوني العام بتسجيل خامس هزيمة له هذا الموسم في الليجا، وهي نفس عدد الهزائم التي تعرض لها طوال الموسم الماضي، كما أن الفريق فقد الصدارة.

وأشارت إلى أن غضب لابورتا العارم بعد مباراة أتلتيكو مدريد، كان بسبب النتيجة النهائية، أكثر من الأداء.

 

وأوضحت أن الثقة في هانز فليك "لا تزال مطلقة"، وهناك اعتقاد بأن النتائج السلبية مؤقتة، لأن مستوى الفريق "لا يزال مرتفعًا".

وتنقل الإدارة إلى فريق برشلونة أجواء من الهدوء، مؤكدة أن الوضع سيتغير في يناير، عندما تبدأ المنافسة على الألقاب.  

وقالت الصحيفة: "كان تعيين فليك قرارًا واضحًا من لابورتا بعد إقالة تشافي هيرنانديز، في دراما ميزت نهاية الموسم الماضي، حيث كان الرئيس مقتنعًا بأن التغيير في القيادة الفنية ضروري، وتم اختيار المدرب الألماني لتحسين أداء الفريق بدنيًا وتكتيكيًا".  

وأضافت: "أثبتت النتائج صحة قراره مع بداية مذهلة، حيث تصدر برشلونة الليجا وسار بثبات في دوري الأبطال محققًا انتصارات كبيرة من حيث الأهمية، لكن مع دخول نوفمبر، تراجع الفريق بنتائج غير متوقعة، وتأثر بشكل كبير بغياب لامين يامال، اللاعب الحاسم في أداء الفريق".

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