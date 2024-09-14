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رياضة

غياب فاتي عن قائمة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة هانز فليك، قائمة فريقه لمواجهة جيرونا غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في كافة المباريات التي خاضها، قبل التوقف الدولي.

وشهدت قائمة برشلونة غياب أنسو فاتي رغم عودته إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، في حين يتواجد داني أولمو بشكل طبيعي في القائمة، بعد الشكوك بشأن مشاركته بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي.

قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، كاسادو، داني أولمو، جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها.

حقيقة انقلاب نجوم برشلونة على روبرت ليفاندوفسكي 

فيما كشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، حقيقة توتر علاقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، بزملائه في غرفة الملابس.

عدم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة سبب انتشار الأزمة 

وذكرت تقارير صحفية أنه بعد رحيل قائد الفريق السابق سيرجي روبرتو، لم يتم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة بسبب علاقته غير الصحية مع زملائه في غرفة الملابس.

وأضافت: "تم استثناء ليفاندوفسكي أيضا من مجموعة القادة الموسم الماضي في عهد المدرب تشافي هيرنانديز بسبب انتقاده الدائم للاعبين الشبان".

حقيقة توتر علاقة نجوم برشلونة مع ليفاندوفسكي

وقال رومانو، في مقاله على شبكة "he Daily Briefing": "ليس لدي أي معلومات حول الشائعات في وسائل الإعلام التي تزعم أن ليفاندوفسكي يسبب مشاكل في غرفة الملابس.. بصراحة، لا أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، لكنها أخبار كاذبة تماما".

وأضاف: "ليفاندوفسكي محبوب جدا في غرفة الملابس، وهو محترف للغاية، لم يدخل في أي خلافات مع زملائه أو تسبب في مشاكل مع الجهاز الفني. لديه علاقة جيدة جدا مع الجميع في النادي".

حقيقة انقلاب نجوم برشلونة على روبرت ليفاندوفسكي

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