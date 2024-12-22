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رياضة

ريال مدريد يفوز على إشبيلية 2/4 وينتزع وصافة الليجا من برشلونة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهت مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بنتيجة 4-2 للميرنجي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني - الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

أحرز كيليان مبابي وفيدي فالفيردي ورودريجو وإبراهيم دياز أهداف ريال مدريد في الدقائق 10 و20 و34 53، بينما سجل إسحاق روميرو بيرنال ودودي لوكيباكيو هدفي إشبيلية في الدقيقتين 35 و86.

تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية

وشهدت المباراة تواجد الدولي المغربي إبراهيم دياز أساسيا، لتعويض غياب فينيسيوس جونيور بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وضم تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جويس، كيليان مبابي.

تشكيل إشبيلية أمام ريال مدريد

ألفارو فرنانديز، خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، نيمانيا جوديل، كيكي سالاس، خوانلو سانشيز، لوسيان أجومي، ألبيرت لوكونجا، ستانيس موزامبو، دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 40 نقطة وينتزع الوصافة من برشلونة صاحب ال38 نقطة وخلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 41 نقطة.

بينما يأتي فريق إشبيلية في المركز الثاني عشر، برصيد 22 نقطة.

 

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