الأحد 22 ديسمبر 2024
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السيطرة علي حريق داخل شركة أسمدة في البحيرة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق

نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على حريق داخل شركة أسمدة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، دون وقوع إصابات بشرية أو أن يمتد نطاق الحريق ويتسع إلي باقي الشركة.  

حريق داخل إحدى شركات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون

تبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بنشوب حريق داخل إحدى شركات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، وانتقلت على الفور  قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ ٤ سيارات إطفاء لاخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده الي باقي المنطقة الصناعية.

اخطار النيابة العامة للتحقيق ومعرفة اسباب الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية بالبحيرة باخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية  ، وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق ومعرفة اسباب الحريق بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون  .

 

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