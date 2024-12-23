الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، تعليم الشيوخ تناقش عزوف أوائل الخريجين عن التعيين بالجامعات

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي القانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.

 

ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات

 

ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.

 

ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي

 

وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.


ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.


وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاثر التشريعي البحوث المصرية التعليم والبحث العلمى الجامعات الحكومية اللجنة التشريعية المراكز البحثية قانون تنظيم الجامعات مجلس الشيوخ اليوم

مواد متعلقة

رئيس صحة الشيوخ يستعرض تفاصيل قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

مشروع بمجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب تدخلها العسكري في سوريا

تعليم الشيوخ تناقش قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز الابتكار الأحد المقبل
ads

الأكثر قراءة

في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

تعرف على موعد صرف زيادة المعاشات والفئات المستفيدة

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة بـ 35 جنيهًا في سوق العبور

مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية الكويتية

الجيش الأردني يكشف أسباب سماع دوي انفجارات قوية في محافظتي الزرقاء والمفرق

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

منوعات

المزيد

لحظة انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك للنهر (فيديو)

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية