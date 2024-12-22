وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض أيسف للعلوم والهندسة

افتتح اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية المعرض المحلى للعلوم والهندسة ( أيسف ) لمحافظة الدقهلية الذي أقيم بمدرسة نوبلز الخاصة

افتتاح المعرض المحلى للعلوم والهندسة ( أيسف )

تم الافتتاح لمعرض أيسف بحضور الدكتور محمد أبو النور وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس لجنة تحكيم مشروعات الطلاب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والهندسة بجامعة المنصورة.

شرح مفصل عن المشاريع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع



وخلال الافتتاح استعرض العربي يرافقه رئيس لجنة التحكيم مشروعات الطلاب واستمع منهم إلى شرح مفصل عن المشاريع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع ومدى تأثيرها واستفادة المجتمع منها.



وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

يذكر أن تنظيم فعاليات المعرض قام بها كل من هشام العدروسى مدير مركز التطوير التكنولوجي، مصطفى محمود منسق أيسف الدقهلية.

و فريق عمل المركز، محمد عبد الباقي، محب راغب، حازم السيد، هاني ثابت، أكرم بهيج، أيمن سليمان، يوسف السيد.

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