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فريق طبي بمستشفى السنبلاوين ينقذ حياة مريض يعاني من جلطة بالمخ في الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

 أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى السنبلاوين فى إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالجانب الأيسر من المخ. 

 وأضاف وكيل الوزارة أن المريض بـ مستشفي السنبلاوين وكان يعاني من جلطة مخية في الجانب الأيسر نتيجة وجود سدة شريانية في الشريان السباتي الأيسر، وعلى الفور تم عمل دوبلكس على شرايين الرقبة وتبين وجود انسداد في الشريان السباتي (Carotid stenosis ) الأيسر، بنسبة 75% وانسداد في الشريان السباتي الأيمن بنسبة 60%.

 كما أوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة ودخول المريض العمليات، تم إزالة السدة الشريانية (Carotid plaque) وإعادة التروية الدموية للمخ وإنقاذ حياة المريض.
 

 

وأوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية لـ الطب العلاجى أن أقسام الجراحات التخصصية بمستشفيات صحة الدقهلية تعمل على قدم وساق، ويتم اختيار بعض العمليات منها للعرض والتوثيق.


وأعرب وكيل الوزارة عن شكره للفريق الطبي ولإدارة مستشفى السنبلاوين وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى متمنيًا المزيد من النجاح.

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