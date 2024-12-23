انتظام العملية التعليمية وحضور كثيف لطلاب البحيرة

قام مديرو عموم الإدارات التعليمية بالبحيرة كل بنطاق إدارت، بجولاتهم المرورية على المدارس منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافات الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية.

متابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الاسبوعية

وقاموا بحضور طابور الصباح بمدارس البحيرة وفقرات الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى كما قاموا بمتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وكذلك جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول على نطاق مدارس محافظة البحيرة مع توافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وتنظيم دخول وخروج الطلاب وتحقيق الانضباط الإداري وتنفيذ خطط النشاط المدرسى ومتابعة نظافة الفصول والأفنية ودورات المياه والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة وتوافرها داخل المدارس وتواجد الاشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية والعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

رصد التحديات التى تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار المتابعات لتغطية جميع مدارس المحافظة فى الفترتين الصباحية والمسائية والعمل على تهيئتها لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية ورصد التحديات التى تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب.

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