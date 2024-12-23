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محافظات

النيابة تأمر بتشكيل لجنة لحصر خسائر حريق مصنع فوم بالشرقية

حريق
حريق

 قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تشكيل لجنة خاصة بحصر الخسائر الناجمة عن حريق مصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة وبيان سبب اندلاع الحريق.

بعد مكافحته 7 ساعات، الحماية المدنية تخمد حريق مصنع الشرقية

تفاصيل 7 ساعات من الرعب بالشرقية.. تصاعد ألسنة اللهب بمصنع فوم بالعاشر

وتمكنت  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية مساء أمس من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة، حيث تصاعدت الأدخنة والنيران بشكل كثيف على مدار 7 ساعات متواصلة، تحاول خلالهم قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة بما أسفر الحريق عن إصابة 16 شخصا بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية.

 

حريق هائل يلتهم محتويات مصنع بالعاشر من رمضان

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للإسفنج والمراتب، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع الحريق، وجرى الاستعانة بفرق من 4 محافظات وهي (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، والقاهرة) بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية المحلية بالمدينة لمحاولة السيطرة علي الحريق.

ونتج عن الحريق إصابة 16 شخصا بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي وأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

 

ارتفاع حصيلة مصابي حريق مصنع الشرقية لـ 16 شخصا

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

 

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حريق العاشر من رمضان

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والتي تنوعت إصابتهم ما بين جرح قطعي بالذراع وحرق من الدرجة الثالثة واشتباه بأزمة قلبية وحالات اختناق متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

 

الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

ومن جانبها أشارت  الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إلى إرتفاع أعداد المصابين إلى 16 حالة، وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحالة للمستشفى الجامعي وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية 12 حالة بموقع الحريق، مشيرة إلى أنه تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء خزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف دون وقوع أي حالات وفاة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولًا بأول بعد أن تلقي بلاغًا من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

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