تفاصيل 7 ساعات من الرعب بالشرقية.. تصاعد ألسنة اللهب بمصنع فوم بالعاشر.. 18 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.. إصابة 16 شخصا وخسائر بالملايين

شهدت محافظة الشرقية حريقا هائلا اندلع بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتصاعدت الأدخنة والنيران بشكل كثيف على مدار 7 ساعات متواصلة، تحاول خلالهم قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتوجه مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، الي مدينة العاشر من رمضان وكان في استقبالهم رئيس جهاز المدينة؛ لمتابعة عمليات السيطرة علي الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان، فيتو

بيان محافظة الشرقية بشأن حريق مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة

وأعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وذلك بعد الدفع بـ 18 سيارة إطفاء وخزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وأعمال التبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان، فيتو

الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية ووكيل وزارة الصحة تطورات الموقف أولا بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة.

ولفتت الي أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الفوم بلغت 16 حالة اختناق وإصابة وتم نقل حالتين لمستشفي التأمين الصحي بالعاشر وحاله للمستشفى الجامعي وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي بجانب تقديم الاسعافات الاوليه لنحو 12 حالة بموقع الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان، فيتو

يذكر أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية.

حريق هائل يلتهم محتويات مصنع بالعاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفوم، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع الحريق، وجرى الاستعانة بفرق من 4 محافظات وهي (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، والقاهرة) بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية المحلية بالمدينة لمحاولة السيطرة على الحريق.

ونتج عن الحريق إصابة 16 شخصا بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي وأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان، فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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