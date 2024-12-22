الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

بعد مكافحته 7 ساعات، الحماية المدنية تخمد حريق مصنع الشرقية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مصنع فوم بالشرقية،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية لمديرية أمن الشرقية في اخماد حريق بمصنع  فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان  والذي تسبب في إصابة 19 عاملا، وذلك بعد مكافحته لمدة 7 ساعات. 

 وتم نقل المصابين للمستشفي ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف علي ملابساته.

 
و تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع في المنطقة الصناعية علي الفور انتقلت أجهزة البحث مصحوبة بسيارات المطافئ وسيارات إسعاف لنقل المصابين 

وتقوم المباحث العامة بمناقشة شهود العيان وجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان


تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع  فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

جار التعامل مع الحريق 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف وجاري التعامل والسيطرة علي الحريق مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الآن أي بلاغ  بحالات وفيات.

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قوات الحماية المدنية امن الشرقية حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الحريق

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